Il parcheggio Bramante è da terzo mondo I turisti erano imbarazzati abbiamo fatto brutta figura

Riminitoday.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Riceviamo la seguente segnalazione da parte di una lettrice e pubblichiamo:“Buongiorno, sono Natalia, residente nel centro storico di Rimini e gestore di un affittacamere, anch’esso situato nel cuore della città. Vorrei segnalare il grave stato di degrado del parcheggio Bramante. La. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

