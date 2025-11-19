Il Paradiso delle Signore anticipazioni 20 novembre | Mimmo cambia vita Marcello scopre tutto del prestito

Tra Marcello e Rosa c'è aria di burrasca a causa del prestito, mentre per Mimmo si apre una nuova fase della vita e qualcuno dall'Inter chiama Enrico. Cos'altro vedremo giovedì 20 nella soap di Rai 1? Le vicende del grande magazzino milanese continuano a intrecciare famiglia, ambizioni e sentimenti. La puntata di giovedì 20 novembre de Il Paradiso delle Signore, come sempre alle 16.00 su Rai 1, mette sul tavolo svolte importanti per Mimmo, Ciro, Marcello e Rosa, mentre in redazione un servizio fotografico e un incontro di lavoro faranno prendere direzioni inaspettate alle vite dei protagonisti. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

