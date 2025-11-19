Il palazzetto è tornato come nuovo
La città può finalmente festeggiare il ritorno del suo storico palazzetto dello sport. Oggi è stato presentato ufficialmente il nuovo PalaMagenta, al termine di un percorso lungo e complesso. L’inaugurazione sarà sabato nel pomeriggio, un momento simbolico che segnerà la rinascita di un luogo profondamente radicato nella memoria sportiva della comunità. "Non era un palazzetto che potesse accogliere quasi trecento spettatori", ha ricordato il sindaco Luca Del Gobbo (a sinistra nella foto), sottolineando come la struttura necessitasse di un intervento deciso per tornare pienamente funzionale e sicura. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
