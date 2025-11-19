Il nuovo attore di Harry Potter Dominic McLaughlin ha risposto alla mia lettera con parole molto affettuose | lo rivela Daniel Radcliffe

Daniel Radcliffe ha rivelato di aver contattato il giovane attore Dominic McLaughlin, che interpreterà Harry Potter nella prossima serie HBO. Radcliffe, che ha interpretato il maghetto dal 2001 al 2011, ha raccontato, martedì 18 novembre, a “Good Morning America” che l’attore undicenne gli ha risposto “con un messaggio molto dolce”. La prossima serie è in produzione da luglio e debutterà nel 2027. Durante l’intervento a “Good Morning America” Sam Champion ha chiesto a Radcliffe del prossimo adattamento televisivo di Harry Potter, che vedrà protagonista l’undicenne Dominic McLaughlin nel ruolo principale precedentemente ricoperto da Radcliffe. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

