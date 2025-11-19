Il nuovo attore di Harry Potter Dominic McLaughlin ha risposto alla mia lettera con parole molto affettuose | lo rivela Daniel Radcliffe
Daniel Radcliffe ha rivelato di aver contattato il giovane attore Dominic McLaughlin, che interpreterà Harry Potter nella prossima serie HBO. Radcliffe, che ha interpretato il maghetto dal 2001 al 2011, ha raccontato, martedì 18 novembre, a “Good Morning America” che l’attore undicenne gli ha risposto “con un messaggio molto dolce”. La prossima serie è in produzione da luglio e debutterà nel 2027. Durante l’intervento a “Good Morning America” Sam Champion ha chiesto a Radcliffe del prossimo adattamento televisivo di Harry Potter, che vedrà protagonista l’undicenne Dominic McLaughlin nel ruolo principale precedentemente ricoperto da Radcliffe. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
News recenti che potrebbero piacerti
Il nuovo film con protagonista l'attore e comico pugliese arriva nelle sale il 25 dicembre 2025 - facebook.com Vai su Facebook
“Il nuovo attore di Harry Potter, Dominic McLaughlin, ha risposto alla mia lettera con parole molto affettuose”: lo rivela Daniel Radcliffe - L'attore ha raccontato di aver mandato una lettera a Dominic McLaughlin, undicenne che interpreterà il maghetto nella serie HBO ... Da ilfattoquotidiano.it
Daniel Radcliffe svela la tenera lettera al nuovo Harry Potter: "Voglio abbracciare il cast dello show" - La star di Harry Potter ha mandato una missiva al suo giovanissimo successore per esprimere il suo affetto e la sua vicinanza durante la lavorazione della serie reboot. Si legge su movieplayer.it
Harry Potter: Daniel Radcliffe ha scritto una lettera al cast della serie HBO - Con un cast completamente nuovo pronto a reinterpretare Harry Potter, Daniel Radcliffe ha rivelato cosa ha scritto al suo sostituto in una lettera privata. Lo riporta cinefilos.it