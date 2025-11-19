Il nuovo assessore Pennacchietti | Non pensavo di avere un’altra chance

Per anni ha lavorato negli uffici comunali, prevalentemente nella segreteria del sindaco. Spesso nell’ombra, ma il suo lavoro è risultato sempre prezioso, tanto da diventare il ‘braccio destro’ dell’ex primo cittadino e attuale senatore Guido Castelli. Poi, lo scorso anno, alle elezioni comunali della primavera del 2024, è scesa in campo in prima persona, al fianco del sindaco Marco Fioravanti. Ha ottenuto quasi 500 preferenze nella lista di Fratelli d’Italia, riuscendo ad entrare con merito in consiglio comunale. Ora, un altro step: la nomina ad assessore, avvenuta proprio lunedì pomeriggio, un po’ a sorpresa, al posto di Francesca Pantaloni che nel frattempo è stata eletta in Regione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il nuovo assessore. Pennacchietti: "Non pensavo di avere un’altra chance"

