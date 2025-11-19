Il Natale si accende Nelle strade e piazze cinquecentomila luci

Ilgiorno.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Natale di Varese è pronto ad accendersi. Saranno oltre 500mila le lucine che abbelliranno le vie e le piazze della città per il periodo delle feste, mentre i Giardini Estensi verranno illuminati con 15 chilometri di fili. Il countdown è partito: si inizia già questo venerdì alle 18.30. L’appuntamento è doppio: non solo l’accensione del grande albero in piazza Monte Grappa e delle luminarie nelle strade, ma anche l’inaugurazione del Mercatino di Natale che si svolgerà nella piazza fino all’Epifania. Saranno più di trenta le casette di legno addobbate e illuminate a festa dove trovare regali, artigianato, addobbi, specialità gastronomiche e prodotti tipici da tutta Italia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

il natale si accende nelle strade e piazze cinquecentomila luci

© Ilgiorno.it - Il Natale si accende. Nelle strade e piazze cinquecentomila luci

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

natale accende strade piazzeIl Natale si accende. Nelle strade e piazze cinquecentomila luci - Saranno oltre 500mila le lucine che abbelliranno le vie e le piazze della città per il periodo delle feste, mentre i Giardini Estensi verranno illuminati co ... ilgiorno.it scrive

natale accende strade piazzeÈ Natale ad Arezzo: si accende la città delle feste. La mappa con tutte le attrazioni - Ecco dove trovare ogni singola attrazione e come acquistare (se necessario) i biglietti per l'ingresso ... arezzonotizie.it scrive

natale accende strade piazzeNatale in Toscana tra musica, luci e regali. La mappa delle feste città per città - Si parte sabato 29 novembre alle 16 con l'accensione dell'albero di Natale in piazza del Comune e delle luminarie che abbelliscono strade e piazze con "Canti sotto l'al ... Lo riporta lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Natale Accende Strade Piazze