Il Natale si accende Nelle strade e piazze cinquecentomila luci

Il Natale di Varese è pronto ad accendersi. Saranno oltre 500mila le lucine che abbelliranno le vie e le piazze della città per il periodo delle feste, mentre i Giardini Estensi verranno illuminati con 15 chilometri di fili. Il countdown è partito: si inizia già questo venerdì alle 18.30. L’appuntamento è doppio: non solo l’accensione del grande albero in piazza Monte Grappa e delle luminarie nelle strade, ma anche l’inaugurazione del Mercatino di Natale che si svolgerà nella piazza fino all’Epifania. Saranno più di trenta le casette di legno addobbate e illuminate a festa dove trovare regali, artigianato, addobbi, specialità gastronomiche e prodotti tipici da tutta Italia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il Natale si accende. Nelle strade e piazze cinquecentomila luci

