Il Natale in 20 beni del Fai | presepe contadino e novene in scena al giardino della Kolymbethra

Ad Agrigento, la magia del Natale si accende tra gli agrumeti del giardino della Kolymbethra, nel cuore della Valle dei Templi. Il Fai trasforma questo luogo in un palcoscenico di arte e tradizione con il presepe contadino realizzato con fogliame di asparago, arance, mandarini e limoni e reso. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

