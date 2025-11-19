Il Natale diventa un grande spettacolo urbano | luci proiezioni e show d’acqua

Anteprima24.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: 2 minuti Avellino si prepara a cambiare volto per le festività natalizie. La città, nelle prossime settimane, sarà attraversata da un percorso luminoso diffuso, arricchito da installazioni artistiche e appuntamenti pensati per creare un’atmosfera calda e partecipata. A coordinare l’intero progetto è l’amministrazione comunale guidata dalla Commissaria Straordinaria Giuliana Perrotta, che ha messo in campo un cartellone ricco e variegato. Il cuore pulsante delle iniziative sarà il Villaggio di Natale, nuovo allestimento che ospiterà mercatini, momenti di intrattenimento e attività dedicate alle famiglie. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

il natale diventa un grande spettacolo urbano luci proiezioni e show d8217acqua

© Anteprima24.it - Il Natale diventa un grande spettacolo urbano: luci, proiezioni e show d’acqua

Leggi anche questi approfondimenti

natale diventa grande spettacoloAvezzano si prepara al Natale con il concerto Con Grande Splendore - Avezzano si prepara al Natale con il concerto Con Grande Splendore. Segnala marsicalive.it

natale diventa grande spettacoloChristmas Parade 2025, a Roma insieme a RDS la più grande parata di Natale d’Europa per aiutare i bambini - Tutti a bordo per un viaggio emozionante dove la magia del Natale prenderà vita con uno spettacolo incredibile. Da rds.it

natale diventa grande spettacoloLa magia del Natale da 30 metri d'altezza: in città arriva la grande ruota panoramica luminosa - Venerdì 21 novembre alle ore 18 in piazza De Maria sarà inaugurata la ruota panoramica che raggiungerà un'altezza di oltre 30 metri. Si legge su corrieredimaremma.it

Cerca Video su questo argomento: Natale Diventa Grande Spettacolo