Tempo di lettura: 2 minuti Avellino si prepara a cambiare volto per le festività natalizie. La città, nelle prossime settimane, sarà attraversata da un percorso luminoso diffuso, arricchito da installazioni artistiche e appuntamenti pensati per creare un’atmosfera calda e partecipata. A coordinare l’intero progetto è l’amministrazione comunale guidata dalla Commissaria Straordinaria Giuliana Perrotta, che ha messo in campo un cartellone ricco e variegato. Il cuore pulsante delle iniziative sarà il Villaggio di Natale, nuovo allestimento che ospiterà mercatini, momenti di intrattenimento e attività dedicate alle famiglie. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Il Natale diventa un grande spettacolo urbano: luci, proiezioni e show d’acqua