il mondo attraverso i ritagli il libro di lodovico festa

Pubblichiamo un estratto del libro di Lodovico Festa, "Non sapendo fare a maglia. Diario di viaggio di un lettore compulsivo", in uscita oggi, per Liberi e Liberi. LEGGEREZZA. Non credo che sia peggior cosa al mondo che la leggerezza, perché gli uomini leggieri sono strumenti atti a pigliare ogni partito, per tristo, periculoso e pernicioso che sia; però fuggetegli come il fuoco. Dai Ricordi di Francesco Guicciardini. Sto fermamente dalla parte di Francesco De Sanctis che elogia il Machiavelli per la sua volontà di creare uno Stato italiano ed è contro il Guicciardini re dei particolarismi: però questa osservazione sulla pericolosità degli "uomini" leggieri, è particolarmente preziosa per capire tanti dei politici che hanno affollato la scena nazionale dopo il 1992.

