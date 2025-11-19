Il mondo agricolo è entrato in zona rossa
Il mondo agricolo dei nostri giorni assomiglia sempre più a una mappa sismica: fratture visibili, scosse continue, epicentri che si spostano da un continente all’altro. Nessuna area del pianeta può dirsi davvero stabile. L’Europa fatica tra scelte politiche controverse e redditività in caduta; le Americhe convivono con la distanza siderale tra superpotenze esportatrici e territori travolti dagli eventi climatici; l’Asia cresce veloce ma costruisce equilibri sempre più fragili. È un paesaggio globale che cambia a scatti, spesso senza preavviso. E il risultato, oggi, è sotto gli occhi di tutti: il futuro del cibo è diventato uno dei campi di battaglia del mondo che verrà. 🔗 Leggi su Linkiesta.it
