Il MIT ha inventato un dispositivo che estrae acqua dall' aria in pochi minuti

Il sistema utilizza gli ultrasuoni per estrarre l'acqua dai materiali assorbenti comunemente utilizzati con un basso consumo di energia e soprattutto impiegato minuti invece che ore. 🔗 Leggi su Dday.it © Dday.it - Il MIT ha inventato un dispositivo che estrae acqua dall'aria in pochi minuti

#AccaddeOggi | #22ottobre 1797 A Parigi André-Jacques Garnerin si lancia da una mongolfiera, da un'altezza di 900 metri. Per rallentare la sua caduta usa un dispositivo che ha appena inventato, simile a un "ombrellone" in seta, ma senza intelaiature: in prat

Parkinson, un nuovo dispositivo che consente la diagnosi precoce: lo ha inventato il 16enne Tommaso Caligari (premiato da Mattarella) - Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ha conferito 29 Attestati d'onore di «Alfiere della Repubblica» a giovani che, nel 2024, si sono distinti nello studio, in attività culturali, ... ilmessaggero.it scrive

