Il mistero di wicked for good risolto | scopri cosa c’è dietro

l’uscita di “wicked: for good” nelle sale italiane e le novità associate. Nel giorno odierno, 19 novembre 2025, arriva nelle sale italiane il film Wicked: For Good, seconda parte dell’adattamento cinematografico del celebre musical di Broadway. Questo atteso lungometraggio prosegue la narrazione introducendo nuovi elementi e ampliando la storia dei personaggi principali, con un equilibrio tra rispetto per le versioni precedenti e innovazioni narrative. sinossi e contesto. continuità con il primo capitolo e novità narrativa. Il film riprende direttamente gli eventi della pellicola precedente, arricchendo la vicenda di Elphaba e Glinda e intrecciandola con elementi riconducibili al classico Il mago di Oz del 1939. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

