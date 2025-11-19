Il miracolo di Curacao l' isola dei Caraibi 150mila abitanti qualificata al Mondiale di calcio 2026

Un miracolo per il paese più piccolo a mettere piedi, e molto cuore, ai mondiali di calcio. L’ultimo giro di qualificazioni a Usa 2026 regala la storia di un’isola caraibica dal mare turchese e le spiagge bianchissime, poco più di 150mila abitanti (circa due quartieri di Roma) che giocherà la rassegna iridata con le big internazionali: Curacao, grazie allo 0-0 a Kingston contro la Giamaica,. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Il miracolo di Curacao, l'isola dei Caraibi (150mila abitanti) qualificata al Mondiale di calcio 2026

