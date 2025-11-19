Il ministro inglese Healey a Putin | Siamo pronti Royal Navy segue nave spia russa

La Royal Navy e gli aerei della Raf stanno monitorando i movimenti della ''nave spia russa, la Yantar'', che si trova al confine delle acque britanniche a nord della Scozia''. Lo ha dichiarato il ministro della Difesa britannico John Healey aprendo il suo discorso a Downing Street. "Si tratta di una nave progettata per raccogliere informazioni e mappare i nostri cavi sottomarini'', ha spiegato il ministro a proposito della nave russa. "Abbiamo schierato una fregata della Royal Navy e aerei della Raf per monitorare e seguire ogni movimento di questa nave'', ha proseguito Healey affermando che la ''Yantar ha puntato i laser verso i nostri piloti". 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Il ministro inglese Healey a Putin: "Siamo pronti, Royal Navy segue nave spia russa"

