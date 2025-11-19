Il ministro Abodi sull' America’s Cup | Terremo conto dei residenti di Bagnoli Deve essere un luogo di vita non di morte

Napolitoday.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In un’intervista esclusiva rilasciata a Campania24 su Canale 9, la trasmissione condotta dal giornalista Vincenzo Mele, il ministro per lo Sport Andrea Abodi ha affrontato i temi della Louis Vuitton America’s Cup e dello stadio Diego Armando Maradona.America’s CupL'evento di vela di portata. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: Ministro Abodi Sull America8217s