Il Mercato dell’Arte | i banchi inattivi del Trullo si trasformano in atelier d’arte

Fino al 29 novembre, i banchi inattivi del Mercato del Trullo si trasformano in inediti atelier d’arte con “Il Mercato dell’Arte”: installazioni, opere e interventi firmati da 7 artisti romani. Così gli spazi quotidiani di passaggio diventano luoghi di creazione, atelier aperti al territorio che. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Il Mercato dell’Arte: i banchi inattivi del Trullo si trasformano in atelier d’arte

