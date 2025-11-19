Il MercArte in villa a Cinisello Balsamo

Torna per la quarta edizione "MercArte in villa", il mercato (chic) organizzato all'interno delle dimore storiche del territorio. Dove si fa shopping, si mangia e si balla. L'appuntamento è per domenica 23 novembre nello splendido scenario di Villa Ghirlanda, a Cinisello Balsamo. Il programmaIl. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

