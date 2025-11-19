Il medico che vuole tutto interrogazione sull’affidamento di un incarico sanitario | chiesti chiarimenti all’Asp
La gestione del personale nella sanità siciliana torna sotto osservazione. All’Asp di Messina un incarico conferito a un medico in pensione all’ospedale di Milazzo è diventato oggetto di un’interrogazione urgente presentata dal deputato regionale Matteo Sciotto, che chiede chiarimenti al Governo. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Approfondisci con queste news
Acn #Medicina generale. @FpCgilNazionale : “Convenzione vuole trasformare il medico di famiglia in un imprenditore” #Sanità quotidianosanita.it/lavoro-e-profe… Vai su X
Acn Medicina generale. Fp Cgil: “Convenzione vuole trasformare il medico di medicina generale in un imprenditore” - facebook.com Vai su Facebook