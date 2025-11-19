Il medico che vuole tutto interrogazione sull’affidamento di un incarico sanitario | chiesti chiarimenti all’Asp

Messinatoday.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La gestione del personale nella sanità siciliana torna sotto osservazione. AllAsp di Messina un incarico conferito a un medico in pensione all’ospedale di Milazzo è diventato oggetto di un’interrogazione urgente presentata dal deputato regionale Matteo Sciotto, che chiede chiarimenti al Governo. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

