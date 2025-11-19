Il Master di Italian Tech Academy che forma professionisti per progettare il business del futuro
Aperte le iscrizioni al ciclo di lezioni del nuovo corso di New Business Design & Digital Strategy, a cura dell’Italian Tech Academy in collaborazione con Talent Garden e il Gruppo GEDI. 🔗 Leggi su Repubblica.it
Approfondisci con queste news
I POOL - Italian Pool Master - facebook.com Vai su Facebook
Come usare l'intelligenza artificiale: i master della Italian Tech Academy - La Italian Tech Academy, nata dalla collaborazione tra il Gruppo Editoriale GEDI e Talent Garden, è una scuola dedicata alla formazione nelle competenze digitali. Secondo repubblica.it
Vendite e AI: un master per padroneggiare un mercato in evoluzione - Italian Tech Academy, in collaborazione con Talent Garden e il Gruppo GEDI, lancia un nuovo Master dedicato a formare i leader del futuro nel campo dell'Intelligenza Artificiale applicata allo ... Da repubblica.it
L'adesivo "acchiappatutto" che vince la gara delle startup - off dell’Università di Bologna, il 19° Italian Master Startup Award, svolto a Torino, nei giorni dell'Italian Tech Week. Secondo rainews.it