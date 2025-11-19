Il manifatturiero spera Piccoli segnali di ripresa | Produzione in crescita
PISTOIA Una crescita che non fa vedere, almeno per ora, squarci notevoli di sereno ma è un segnale di voglia di tornare a investire e di possibilità di vedere un ulteriore balzo in avanti. Il +1% della produzione manifatturiera di Pistoia, che si accosta alla media fatta registrare dall’area di Confindustria Toscana Nord con Lucca e Prato, è un dato importante che emerge dalla sintesi fatta sui numeri del terzo trimestre 2025 in confronto a dodici mesi or sono. Venendo ai settori specifici che riguardano la nostra provincia, da luglio a settembre c’è stata una performance di tutto rispetto dal settore della chimica, plastica e lavorazioni non metallifere (+6,8%) e questo dipende, quasi esclusivamente, da ordini che sono arrivati dal mercato interno e non dall’export. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche questi approfondimenti
IDENTITÀ VIOLATE: Violenza · Consapevolezza · Rinascita Venerdì 21 novembre 2025 – ore 17:00 Rocca Malatestiana di Fano Un incontro per dare voce, ascolto e speranza. Durante l’evento, promosso in collaborazione con l’Associazione Vittime Ri - facebook.com Vai su Facebook
Il manifatturiero spera. Piccoli segnali di ripresa : "Produzione in crescita" - Dati del terzo trimestre 2025 di Confindustria Toscana Nord con Lucca e Prato. Come scrive msn.com
L’industria italiana tra ombre globali e timidi segnali di ripartenza - Nel nuovo rapporto di Intesa Sanpaolo e Prometeia il 2025 appare come un anno di transizione: il rimbalzo arriverà, ma dovrà attraversare dazi, ... Lo riporta huffingtonpost.it
TOP NEWS ITALIA: manifatturiero in crisi nera, no segnali speranza - Alla fine del primo trimestre del 2025, il settore manifatturiero italiano è rimasto bloccato in una fase di contrazione. Riporta milanofinanza.it