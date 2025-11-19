PISTOIA Una crescita che non fa vedere, almeno per ora, squarci notevoli di sereno ma è un segnale di voglia di tornare a investire e di possibilità di vedere un ulteriore balzo in avanti. Il +1% della produzione manifatturiera di Pistoia, che si accosta alla media fatta registrare dall’area di Confindustria Toscana Nord con Lucca e Prato, è un dato importante che emerge dalla sintesi fatta sui numeri del terzo trimestre 2025 in confronto a dodici mesi or sono. Venendo ai settori specifici che riguardano la nostra provincia, da luglio a settembre c’è stata una performance di tutto rispetto dal settore della chimica, plastica e lavorazioni non metallifere (+6,8%) e questo dipende, quasi esclusivamente, da ordini che sono arrivati dal mercato interno e non dall’export. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il manifatturiero spera. Piccoli segnali di ripresa : "Produzione in crescita"