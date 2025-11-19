Il made in Italy funziona anche nell’arte pop La toilette d’oro di Cattelan venduta per 12 milioni di dollari
La toilette più famosa dell’arte contemporanea, la “toilette d’oro” dell’artista italiano Maurizio Cattelan, ha trovato un nuovo proprietario. “America”, il wc in oro 18 carati da 101 chili realizzato nel 2016, è stato venduto all’asta da Sotheby’s a New York per 12,1 milioni di dollari, mandando in visibilio la “ The Now and Contemporary Evening Auction ” e ribadendo, ancora una volta, il potere incendiario dell’artista padovano nel mondo del mercato globale. L’opera è stata venduta a un “famoso marchio americano “, tramite Cassandra Hatton, vicepresidente di scienze e storia naturale di Sotheby’s, che normalmente si occupa di scheletri di dinosauri. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Scopri altri approfondimenti
. @barillagroup , nuovo centro di ricerca e sviluppo in Italia: a Parma 200 esperti per il futuro del food Made in Italy Vai su X
Presentato al Ministero delle Imprese e del Made in Italy il #DAAB Distretto #aerospaziale d'Abruzzo ?Il ministro Adolfo Urso: “Il Distretto Aerospaziale d’Abruzzo è un’eccellenza strategica per il Sistema Italia. Un luogo dove si concentrano competenze, in - facebook.com Vai su Facebook
Made in Italy, il marchio risale al 1897: siglò occhiali fatti in Cadore. E ora la rete delle città - Il marchio Made in Italy, o qualcosa che lo equivaleva dal punto di vista sostanziale, è stato utilizzato per la prima volta da un'occhialeria di Calalzo ... Riporta ilgazzettino.it
MADE IN ITALY, NEL 1897 - il più vecchio documento in cui appare la dicitura "Made in Italy". Secondo 9colonne.it
Le Madri del Made in Italy: le città che hanno fatto la storia - Una proposta di legge mira a creare una rete dei centri storici dell’eccellenza italiana valorizzando i comuni che hanno segnato le origini del marchio italiano ... metropolitano.it scrive