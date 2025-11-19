Il made in Italy funziona anche nell’arte pop La toilette d’oro di Cattelan venduta per 12 milioni di dollari

La toilette più famosa dell’arte contemporanea, la “toilette d’oro” dell’artista italiano Maurizio Cattelan, ha trovato un nuovo proprietario. “America”, il wc in oro 18 carati da 101 chili realizzato nel 2016, è stato venduto all’asta da Sotheby’s a New York per 12,1 milioni di dollari, mandando in visibilio la “ The Now and Contemporary Evening Auction ” e ribadendo, ancora una volta, il potere incendiario dell’artista padovano nel mondo del mercato globale. L’opera è stata venduta a un “famoso marchio americano “, tramite Cassandra Hatton, vicepresidente di scienze e storia naturale di Sotheby’s, che normalmente si occupa di scheletri di dinosauri. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

