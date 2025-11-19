Il lupo arriva fino ad Arluno l’allevatore denuncia | Assalto al bestiame

Il lupo torna protagonista, almeno nei sospetti. Un assalto al bestiame ha fatto scattare l’allarme nel Parco del Roccolo, e l’ombra del grande predatore aleggia ora tra cascine e boschi. L’aggressione, nel territorio di Arluno, ha spinto il Parco ad avviare accertamenti per capire se davvero un lupo – sempre più presente nell’Alto Milanese – possa essere l’autore della predazione. Secondo il Parco, l’allevatore colpito avrebbe contattato già nel fine settimana la Polizia della Città Metropolitana di Milano, Nucleo Ittico Venatorio, che ha effettuato i primi rilievi tecnici previsti dal protocollo per i grandi carnivori. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

