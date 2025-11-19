‘Il libro segreto di CasaPound’ al Palazzo Europa l' inchiesta di Paolo Berizzi

Modenatoday.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I finanziatori, i misteri del palazzo-fortino nel cuore di Roma occupato dal 2003, il “piano B” eversivo in caso di sgombero, i legami con la destra di governo, la violenza come metodo, i campi di addestramento, i riti pagani-esoterici, la copertura delle istituzioni, i rapporti con i media. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

