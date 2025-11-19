Il JK Opole Theatre arriva a Ravenna
La Stagione dei Teatri 2025-2026 ospiterà questa sera, il 22 e 23 due spettacoli diretti da Norbert Rakowski, regista tra i più importanti e innovativi della Polonia e del nuovo teatro europeo, direttore generale e direttore artistico del JK Opole Theatre e Vicepresidente della European Theatre Convention. Rakowski debutta per la prima volta in Italia con due creazioni, due spettacoli che ben incarnano e raccontano la poetica e la visione che il regista persegue, e che si riflette anche sul teatro da lui diretto: diventare un luogo di ricerca comune, aperto allo sviluppo artistico e alla cooperazione con istituzioni in Polonia e all’estero, alla scoperta di nuove forme di comunicazione e capace di sostenere i giovani artisti e la nuova drammaturgia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Prologo Due spettacoli del nuovo teatro polacco mercoledì 19 novembre ore 21.00 Teatro Rasi Norbert Rakowski, JK Opole Theatre, Wroclaw Pantomime Theatre Prima nazionale Ciò c - facebook.com Vai su Facebook
