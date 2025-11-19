Il jazz incontra il Cacc’e Mmitt al ' Lucera Jazz & Wine Festival'

Un calice di buon vino rosso degustato nel cortile di un palazzo storico o in un’alttrettanto storica chiesa mentre si ascolta dell’ottimo jazz. Tutto questo e molto altro è il ‘Lucera Jazz & Wine Festival’ in programma dal 27 al 29 novembre a Palazzo Cavalli e a Santa Maria delle Grazie alle. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

