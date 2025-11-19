Il grande racconto del coraggio femminile | la notte del Premio Semplicemente Donna

Arezzo, 19 novembre 2025 – Il grande racconto del coraggio femminile nella la notte del Premio Semplicemente Donna. Venerdì 21 novembre al Teatro Mario Spina le voci di Alganesh Fessaha, Aminatou Haidar, Latifa Ibn-Ziaten, Federica Angeli, Cinelli Colombini e Don Maurizio Patriciello: storie di resilienza e parità contro violenza e discriminazione. Castiglion Fiorentino si prepara ad accogliere la tredicesima edizione del Premio Internazionale Semplicemente Donna in programma dal 20 al 22 novembre 2025, un appuntamento simbolo nella promozione della cultura del rispetto, della parità di genere e del contrasto a ogni forma di violenza e discriminazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

