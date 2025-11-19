Il grande Olivieri la mostra in galleria Maco Arte
Venerdì 21 novembre, alle ore 18, verrà inaugurata nella galleria Maco Arte in via Ognissanti 33 a Padova la mostra a ingresso libero: Il grande Olivieri. Incentrata su 12 opere, realizzate tra il 1967 e il 2010, l’esposizione presenta, grazie ad alcuni dei suoi esiti espressivi più alti. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Altre letture consigliate
L’addio dei compagni di squadra ad Antonello Olivieri: «Bella persona dal cuore grande» Commosso messaggio dell’Fc Shardana dopo la morte in un incidente stradale a Caniga del meccanico sassarese di 37 anni - facebook.com Vai su Facebook
Il grande Olivieri: a Padova una mostra che celebra la monumentalità della pittura astratta - A Padova la mostra “Il grande Olivieri” porta in galleria dodici opere monumentali dell’artista astratto. Si legge su nordest24.it