Il grande complotto del Quirinale contro Giorgia Meloni spiegato dall'inizio
Quanto c'è di vero in questa storia del complotto dei consiglieri di Mattarella per ostacolare Fratelli d'Italia e il centrodestra?. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Argomenti simili trattati di recente
Arena Cinemas Ticino. . Bugonia – Dal giovedì nei cinema ARENA! Due giovani uomini, ossessionati dalle teorie del complotto, rapiscono la direttrice di una grande azienda. Sono convinti che sia un’aliena pronta a distruggere il pianeta Terra. Un thriller s - facebook.com Vai su Facebook
C’è un tratto inconfondibile di questa destra: quando non sa cosa dire, sa sempre cosa insinuare. È un istinto primordiale, quasi lupesco: fiutare nell’aria un complotto, un nemico invisibile, una mano oscura che minaccia Giorgia Meloni. Il governo arranca? La Vai su X
Il grande complotto del Quirinale contro Giorgia Meloni, spiegato dall’inizio - “Per impedire al centrodestra di rivincere nel 2027 ed eleggere il presidente della Repubblica, al Colle lavorerebbero a un’ammucchiata ulivista”, scrive il direttore Belpietro, aggiungendo alcuni ... Scrive fanpage.it
Complotto contro Meloni, Garofani: “chiacchierata con amici”/ Dal Quirinale “sconcerto” per tensione con FdI - Meloni, il "day after": la non smentita di Garofani, sconcerto del Colle, l'intervento di Fazzolari ... ilsussidiario.net scrive
“Piano del Quirinale contro Meloni”: le parole di Bignami, lo “stupore” del Colle. Risponde Garofani - I virgolettati attribuiti a Francesco Garofani da ‘La Verità’ accendono lo scontro. Si legge su rainews.it