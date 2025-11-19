Il Globalista Da Panama al Sudamerica | la strategia di Trump
Le mosse apparentemente impulsive del presidente degli Stati Uniti vengono chiamate «dottrina Donroe», cioè la «versione Donald» di quella famosa di James Monroe verso l'Europa. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Il Globalista, Da Panama al Sudamerica: la strategia di Trump - Le mosse apparentemente impulsive del presidente degli Stati Uniti vengono chiamate «dottrina Donroe», cioè la «versione Donald» di quella famosa di James Monroe verso l'Europa ... Segnala vanityfair.it