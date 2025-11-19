Il giovane campione napoletano di pugilato Salvatore Attrattivo impegnato con la Nazionale Italiana agli Europei

Napolitoday.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 23 al 29 novembre si disputerà a Budapest l’Europeo U23 Boxing Championship 2025. Protagonista con la Nazionale Italiana di pugilato, il 20enne già Campione del Mondo e Campione d’Italia Salvatore Attrattivo. Il giovane pugile napoletano, tesserato della società sportiva Pro Fighting Napoli. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

