Il generatore torinese VOLTAB conquista la vetrina nautica di Amsterdam

Sbircialanotizia.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un generatore portatile completamente elettrico, nato in una startup torinese e pensato per portare energia ovunque, conquista una Special Mention ai DAME Design Awards 2025. VOLTAB, progetto firmato Reefilla, si afferma così nel cuore della nautica internazionale, trovando spazio tra le innovazioni premiate a METSTRADE 2025, in corso al RAI Amsterdam. Un premio che parla . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

il generatore torinese voltab conquista la vetrina nautica di amsterdam

© Sbircialanotizia.it - Il generatore torinese VOLTAB conquista la vetrina nautica di Amsterdam

Contenuti che potrebbero interessarti

Cerca Video su questo argomento: Generatore Torinese Voltab Conquista