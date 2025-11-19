Il generatore torinese VOLTAB conquista la vetrina nautica di Amsterdam
Un generatore portatile completamente elettrico, nato in una startup torinese e pensato per portare energia ovunque, conquista una Special Mention ai DAME Design Awards 2025. VOLTAB, progetto firmato Reefilla, si afferma così nel cuore della nautica internazionale, trovando spazio tra le innovazioni premiate a METSTRADE 2025, in corso al RAI Amsterdam. Un premio che parla . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
Contenuti che potrebbero interessarti
UNISCITI ANCHE TU AL #BLUETEAM! CERCHIAMO UN PREPARATORE MEZZI A NOLEGGIO PER LA NOSTRA FILIALE DI SETTIMO TORINESE (TO). Vuoi maggiori informazioni? Chiamaci al numero 0173.445696 mollofratelli.com/lavorare-in-mo… GRU Vai su X
Le ultime notizie ? leggi www.iltorinese.it #Torino, via Pietro Micca - facebook.com Vai su Facebook