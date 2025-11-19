Il futuro di Pfizer e del settore farmaceutico in città preoccupazione della Filctem?

La tenuta del settore farmaceutico catanese vacilla: oltre 1.700 addetti diretti, più di 2.000 nell’indotto e un sito simbolo, quello di Pfizer, dove 546 lavoratori e oltre 100 somministrati affrontano un futuro incerto a causa di investimenti insufficienti e volumi produttivi in costante calo. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Scopri altri approfondimenti

Andiamo avanti, guardiamo al futuro Presidente Giuseppe Conte !!! - facebook.com Vai su Facebook

L'Ue non è convinta che in futuro i dazi di Trump risparmieranno il settore farmaceutico - Nel 2024 i prodotti farmaceutici sono stati la principale importazione statunitense dall'Ue, per un totale di 127 miliardi di dollari (117 miliardi di euro) Secondo una scheda informativa della Casa ... Si legge su it.euronews.com

Pfizer entra nel business dell’obesità e batte Novo Nordisk. Compra la biotech Metsera per $10 miliardi - Pfizer conquista Metsera con un'offerta da 10 miliardi di dollari e sfida Novo Nordisk nel mercato dei farmaci anti- Segnala money.it

Usa e Cina stanno stringendo accordi nel settore farmaceutico, nonostante la guerra dei dazi. Ecco perché - Per mesi il settore farmaceutico statunitense ha seguito la linea dell’amministrazione Trump nel tentativo di riportare produzione e investimenti entro i confini americani, ma negli ultimi tempi le ... Segnala milanofinanza.it