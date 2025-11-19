Il futuro della ferrovia Un ‘no’ all’affiancamento | Avanti con i piani di Rfi
Il comitato ‘No affiancamento dell’Alta velocità alla linea ferroviaria esistente’ torna a esprimere la propria contrarietà a qualunque proposta che, nell’ambito del progetto di costruzione di due nuovi binari tra Bologna e Castel Bolognese, preveda l’ampliamento o il potenziamento della linea storica nel tratto tra Pontesanto e Zello. "La nostra posizione è già nota e motivata nelle osservazioni inviate durante il dibattito pubblico", ricordano i promotori, ribadendo che il progetto Rfi presentato lo scorso marzo (quello con i due binari da costruire attraverso un viadotto parallelo all’autostrada A14, dunque molto lontano dall’attuale linea ferroviaria) rappresenta, a loro giudizio, "una soluzione ben ponderata e circostanziata", soprattutto per l’attraversamento del territorio imolese, considerato "uno dei punti più critici dell’intero tracciato". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
