Il futuro della Cipriani Serramenti Cgil | Non c’è nessun fallimento Ditta | Trattative per garantire lavoro

Bagno a Ripoli (Firenze), 19 novembre 2025 – “Non corrisponde a vero la dichiarazione di fallimento della Cipriani Serramenti ”. La Cgil fa dietrofront sulla denuncia da parte della Fillea firmata da Marta Tamara Terzi nel caso della nota e storica ditta con sede in territorio di Bagno a Ripoli: il settore sindacale dedicato ai lavoratori del legno e dell’edilizia segnalava in un comunicato stampa la perdita del lavoro per 15 dipendenti della storica azienda che produce serramenti nella sua sede in via di Campigliano a Grassina. Aveva lanciato anche forti accuse nei confronti della proprietà e delle sue scelte imprenditoriali. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il futuro della Cipriani Serramenti. Cgil: “Non c’è nessun fallimento”. Ditta: “Trattative per garantire lavoro”

