Il finto antiquario e il falso autonoleggio | due cremonesi truffati online Ma c’è il lieto fine

Sospiro (Cremona) – Sono quattro donne le presunte autrici di truffe on line individuate dai carabinieri. Due distinti gli episodi, avvenuti rispettivamente a Gussola e a Sospiro. Il finto autonoleggio. Nel primo caso i carabinieri di Gussola hanno denunciato due donne di 42 e 56 anni, con precedenti e residenti fuori provincia, ritenute responsabili di una truffa in concorso nei confronti di un uomo, a cui hanno sottratto oltre 450 euro. La vicenda è emersa a fine agosto scorso quando la vittima ha presentato denuncia ai carabinieri di Gussola. Lui qualche giorno prima aveva effettuato una ricerca via web per noleggiare un’autovettura su un sito di settore. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il finto antiquario e il falso autonoleggio: due cremonesi truffati online. Ma c’è il lieto fine

