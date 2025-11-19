Il figlio del carpentiere il film di natale più oscuro degli ultimi anni
Il film The Carpenter’s Son si distingue come un’inedita interpretazione del racconto dell’infanzia di Gesù, presentata in una chiave che combina elementi horror a toni più realistici. La narrazione, che si sviluppa dalle origini del protagonista fino alla sua maturità, integra scene e tematiche che si discostano dai tradizionali film religiosi, offrendo un’esperienza visiva e emotiva intensa. l’apertura del film e l’ambientazione natalizia. la scena di apertura durante la notte di natale. Il film inizia con una delle interpretazioni più cupe e disturbanti delle festività natalizie. L’incipit non presenta simboli tradizionali come stelle, musiche gioiose o personaggi iconici, ma un’immagine toccante e cruda della nascita del protagonista. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
