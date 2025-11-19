Il festival letterario Berta Filava Dialogo tra scrittori e pubblico
Tre giorni in compagnia di alcuni tra i maggiori scrittori e giornalisti italiani, capaci di raccontare l’Italia con sguardo lucido, poetico e profondamente umano. E’ quanto propone il Festival Letterario "Berta Filava" di Ancona, che in pochi anni è diventata una rassegna di riferimento per rilevanza dei suoi ospiti. Grazie alla direzione artistica di Laura Fagioli e a quella organizzativa di Magnolia Burini il festival conferma la vocazione di spazio dedicato alla promozione della lettura, dell’incontro e del dialogo tra autori, pubblico e operatori del mondo editoriale. Si inizia domani (ore 18) alla Mole Vanvitelliana con ‘C’era una volta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
