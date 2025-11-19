Il fenomeno Labubu arriva al cinema? Ecco tutto ciò che sappiamo

Nel giro di pochi anni Labubu è passato dalle pagine di un libro illustrato agli scaffali dei negozi, fino alle teche dei collezionisti dove un esemplare gigante ha superato i 130 mila euro in asta, diventando un simbolo di questa nuova mania globale. Oggi si apre un capitolo diverso: Sony Pictures ha avviato lo sviluppo . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Il fenomeno Labubu arriva al cinema? Ecco tutto ciò che sappiamo

