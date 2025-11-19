Il dramma di Daniele | La mia ex moglie ha rapito mia figlia ed è fuggita in Messico

Nonantola (Modena), 19 novembre 2025 – Capita più spesso di quanto possiamo immaginare purtroppo e quando avviene, i tempi della giustizia anzi, di due giustizie, quelle di paesi diversi risultano drammaticamente dilatati e il genitore che si vede portare via un figlio o una figlia rischia di passare anni senza poterlo riabbracciare. È il caso di Daniele Piccinini, 51 anni di Nonantola a cui, nell’ottobre del 2023, la ex moglie ha sottratto la figlioletta – che oggi ha sei anni. La donna, con la scusa di recarsi in Messico, nel proprio paese d’origine, per far visita ai parenti non è più rientrata in Italia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il dramma di Daniele: “La mia ex moglie ha rapito mia figlia ed è fuggita in Messico”

