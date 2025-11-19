Il Curaçao è la nazione più piccola a qualificarsi ai Mondiali | nessun giocatore è nato lì
Il pareggio con la Giamaica manda il Curaçao di Advocaat ai Mondiali per la prima volta nella sua storia: ha solo 156.115 e i suoi calciatori sono tutti olandesi. 🔗 Leggi su Fanpage.it
