Il cuore e l’orgoglio Mezzo secolo di arte e follia alla Bergognone
Ci sono storie che sembrano nascere dal caso, e invece sono il risultato della volontà umana, della passione e della genialità che diventano arte e si mettono al servizio degli altri. Quella della Scuola d’Arte Bergognone comincia nel 1975, tra i colori di un garage e il profumo del formaggio lodigiano. Angelo Frosio, cremasco d’origine e artista per vocazione, arrivò a Lodi seguendo quel profumo: quello del Granone, del Pannerone, del Mascarpone, di un mondo agricolo e caseario che parlava la lingua antica della terra. "Sono venuto per il formaggio, e ci sono rimasto per amore", ricorda con un sorriso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Un evento che ci ha riempito di emozione e orgoglio Vogliamo ringraziare di cuore Miss Italia 2025 @katiabuchicchio_ per la sua splendida presenza e dolcezza, Andrea Ferrandina per l’impeccabile organizzazione e @lovestory_fiera_sposi_chieti per re - facebook.com Vai su Facebook
Cuore, grinta e orgoglio: questo è il Frosinone! Vai su X
Mezzo secolo di dolcezza - Cinquant’anni di storia, tradizione e innovazione, di profumi che raccontano l’identità di un territorio, di gesti quotidiani che si sono trasformati in rituali condivisi. Riporta ilrestodelcarlino.it