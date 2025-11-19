Il Ct della Spagna nega il saluto all'assistente dell'arbitro | il suo gesto viene mostrato in diretta

Fanpage.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Luis de la Fuente esce furioso dal campo dopo il pareggio della sua Spagna contro la Turchia. Il Ct spagnolo ha chiesto spiegazioni all'arbitro e quando gli si avvicina l'assistente gli nega il saluto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

