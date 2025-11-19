Il crollo silenzioso | cosa porta una madre a uccidere un figlio? Il caso Najoua–Elia scuote il Salento e l’Italia intera

Un sub trova in mare il corpo di Najoua, mentre il piccolo Elia viene scoperto senza vita in casa: gli investigatori puntano sull’omicidio-suicidio. Il criminologo: “ Fragilità, isolamento e segnali ignorati”. Tutto comincia nella tarda serata di ieri tra Torre dell’Orso e Calimera, non lontano da Lecce. Un sub scopre in mare il cadavere di una donna, mentre in un appartamento giace senza vita il corpo di un bambino. (FACEBOOK FOTO) – Notizie.com Una tragedia assurda quella che viene dal Salento, dove si ipotizza l’omicidio-suicidio di Najoua Minnito ed Elia Perrone, madre e figlio di 35 e 8 anni. 🔗 Leggi su Notizie.com © Notizie.com - Il crollo silenzioso: cosa porta una madre a uccidere un figlio? Il caso Najoua–Elia scuote il Salento e l’Italia intera

