Il corpo della 18enne morta su una nave da crociera è stato trovato sotto un letto avvolto in coperte e giubbotti di salvataggio | nuovi dettagli sul caso Anna Kepner

Emergono nuovi dettagli sulla tragica morte di Anna Kepner, la 18enne trovata morta bordo della Carnival Horizon, una nave da crociera partita da Miami e diretta ai Caraibi. Il corpo è stato trovato sabato 8 novembre e – secondo quanto scrive il Daily Mail – sarebbe stato avvistato da una cameriera avvolto in una coperta e in alcuni giubbotti di salvataggio, sotto un lett o. La sera precedente alla morte, Kepner aveva detto a cena di non sentirsi bene ed era tornata nella sua cabina. La mattina dopo non si era presentata a colazione e da lì sono partite le ricerche concluse con il ritrovamento da parte di una cameriera. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Il corpo della 18enne morta su una nave da crociera è stato trovato sotto un letto, avvolto in coperte e giubbotti di salvataggio”: nuovi dettagli sul caso Anna Kepner

Argomenti simili trattati di recente

Il conduttore si racconta tra carriera tv interrotta e vita sentimentale: "Ho una testa da 18enne in un corpo non proprio adolescenziale" - facebook.com Vai su Facebook

In Australia una donna è morta dopo che la nave da crociera su cui viaggiava l’ha dimenticata su un’isola - In Australia una donna di 80 anni è stata trovata morta su un’isola dove era rimasta sola dopo un’escursione della nave da crociera su cui stava viaggiando. Lo riporta ilpost.it

Nave da crociera 'dimentica' una passeggera su un'isola deserta in Australia, trovata morta: nessuno se ne era accorto - Si è persa durante un'escursione e non è riuscita a ritrovare la strada verso la nave da crociera su cui stava viaggiando: il resto del gruppo non si è accorto della sua assenza e la nave è partita ... Come scrive ilgazzettino.it

Australia, trovata morta anziana donna abbandonata su un'isola da nave da crociera - Una donna è stata trovata morta dopo essere stata abbandonata da una nave da crociera su un’isola in Australia. Scrive tg24.sky.it