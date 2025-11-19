Il coro filippino The Philippine Meistersingers conquista il grand prinx del concorso corale Città di Rimini

Riminitoday.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è conclusa l’edizione 2025 del concorso coraleCittà di Rimini”, che ha portato in città 12 eccellenze corali provenienti da Europa e Asia (Italia, Polonia, Repubblica Ceca, Indonesia, Slovenia e Romania) per un totale di oltre 400 coristi. Le esibizioni si sono svolte nelle prestigiose sedi. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

