Il coro filippino The Philippine Meistersingers conquista il grand prinx del concorso corale Città di Rimini
Si è conclusa l’edizione 2025 del concorso corale “Città di Rimini”, che ha portato in città 12 eccellenze corali provenienti da Europa e Asia (Italia, Polonia, Repubblica Ceca, Indonesia, Slovenia e Romania) per un totale di oltre 400 coristi. Le esibizioni si sono svolte nelle prestigiose sedi. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Il 29 novembre a Gerenzano siete i benvenuti al nostro Concerto di Natale al Teatro San Filippo Neri. L'energia del coro in una serata di magia natalizia. L'ingresso è libero fino ad esaurimento posti. #CDV30 #WeAreCDV #CoroDivertimentoVocale #Coro # - facebook.com Vai su Facebook
Concerto sacro a Cesena: arrivano i Philippine Meistersingers - Sabato 15 novembre, alle 10,30, il celebre coro “The Philippine Meistersingers” si esibirà in un “Concerto Sacro” presso ... Riporta corrierecesenate.it