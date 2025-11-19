Il Consultorio di Arezzo apre l’ambulatorio urologico per i ragazzi

Il Consultorio raddoppia l’offerta dello Spazio Giovani aprendo un ambulatorio urologico per i giovani maschi che affiancherà l’attività dell’ambulatorio ginecologico-ostetrico. L’open Day si terrà il 25 novembre dalle ore 14 alle ore 18 dopodichè l’ambulatorio, destinato ai ragazzi fra i 13 e i. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

