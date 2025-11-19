Il Comune acquisisce gli spazi dell' ex Grosoli | il 6 dicembre l' inaugurazione

Padovaoggi.it | 19 nov 2025

La notizia che tanti cittadini di Cadoneghe e non solo attendevano da tempo. L’ex area Grosoli cambia definitivamente volto. Dopo decenni di attesa, uno dei comparti più discussi e simbolici del territorio viene consegnato alla comunità di Cadoneghe attraverso la cessione ufficiale, da parte di. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Immagine generica

