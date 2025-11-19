Il Commissario Montalbano – L’età del dubbio | trama cast e streaming dell’episodio in replica

. Questa sera, mercoledì 19 novembre 2025, alle ore 21,30 va in onda in replica l’episodio L’età del dubbio de Il commissario Montalbano, interpretato – come sempre – da Luca Zingaretti. Vediamo insieme tutte le informazioni come la trama e il cast. Trama. Il commissario Montalbano fa un sogno tragico ma allo stesso tempo ridicolo che però rivela come i due pensieri fissi degli ultimi anni lo accompagnino anche nel sonno: l’idea della morte e la sua relazione con Livia. Nel sogno si sta svolgendo il suo funerale e che sia morto glielo annuncia lo stesso Catarella a cui di solito è affidata questa comunicazione funebre dei morti ammazzati su cui si dovrà indagare. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Il Commissario Montalbano – L’età del dubbio: trama, cast e streaming dell’episodio in replica

