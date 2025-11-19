Il cinema viaggia sul camper Con la raccolta fondi prende vita il Kinocaravan
Portare il cinema dove il cinema non c’è. Una missione che diventerà realtà grazie all’associazione culturale Sinergetica e Desenzano Film Festival. Mancano pochi giorni alla scadenza della campagna di raccolta fondi lanciata su Kickstarter per dar vita al Kinocaravan: un camper con proiettore, telo e impianto audio in grado di spostarsi in tutta Italia, per portare cortometraggi d’autore anche se non ci sono sale o impianti adatti, ma dove c’è un pubblico disposto a emozionarsi. "Abbiamo fondato l’associazione culturale Sinergetica – racconta Matteo Delai, giovane regista gardesano, direttore artistico del Desenzano Film Festival – e nel 2019 abbiamo dato vita al Desenzano Film Festival, per esplorare il linguaggio del cortometraggio contemporaneo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
