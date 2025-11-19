Il Cielo in una Stanza | a Sezze lo spettacolo omaggio a Pasolini

Un appuntamento da non perdere per chi ha amato gli scritti di Pier Paolo Pasolini: andrà in scena al MAT Spazio Teatro di Sezze, diretto da Matutateatro, lo spettacolo “Il cielo in una stanza”.Si tratta di una opera in realtà virtuale scritta e diretta da Fabio Morgan, con Diego Migeni, Sarah. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

